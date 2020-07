Italia, Fonzies partner ufficiale delle nazionali azzurre per il triennio 2020-22

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Fonzies, il brand del gruppo Mondelēz International, è “Official Partner” delle Nazionali Italiane di Calcio per il triennio 2020-2022. Fonzies terrà compagnia ai tifosi italiani durante i campionati Europei maschili e femminili del 2021 e durante la rassegna iridata in Qatar del 2022.

Fonzies ha deciso di scendere in campo al fianco delle Nazionali di Calcio per sostenere la ripartenza dell’Italia che necessariamente passerà anche dallo sport. Fonzies è infatti pronto a tifare gli Azzurri, realtà capace di aggregare e mettere d’accordo tutti gli italiani.

Il nuovo corso delle Nazionali italiane è segnato da giovani talenti, oltre che dal definitivo decollo della nazionale femminile: Fonzies, che da sempre parla ai giovani, vuole quindi sostenerli in questa fase entusiasmante. Spetterà a loro riportare l’Italia ai vertici del calcio mondiale e a far avvicinare le nuove generazioni alla maglia azzurra.

“Crediamo talmente tanto in questo progetto che abbiamo deciso di investire nelle Nazionali di Calcio già da quest’anno e di sostenere così l’intero movimento sportivo dopo un momento di stop- commenta Erika Bruzzone, Marketing Manager Salty Snacks, Mondelēz Italia – adesso l’Italia e lo sport sono pronti a ripartire e con Fonzies vogliamo essere protagonisti di questa nuova fase. Siamo di fronte a Nazionali azzurre con tanti calciatori e calciatrici di grande prospettiva che hanno voglia di lasciare il segno, obiettivo perfettamente in linea con il nostro brand. Con questa sponsorizzazione, vogliamo continuare a parlare alle nuove generazioni avvicinandole a uno dei simboli nazionali più popolari, attraverso il tono di voce ironico e divertente di Fonzies.

Ci piace pensare di poter unire famiglie e amici: tutti insieme a godersi le emozioni che solo le squadre azzurre sanno regalare, tifando Italia con un pacchetto di Fonzies in mano. Perchè...chi non tifa la nazionale, gode solo a metà!

“Accogliere un marchio prestigioso come Fonzies nella nostra famiglia, in questa fase di grande dinamismo per il mondo del calcio azzurro, ci rende particolarmente felici – afferma Marco Brunelli, Segretario Generale FIGC - Inizia un percorso comune entusiasmante ed impegnativo come mai prima d’ora vista la rilevanza degli eventi che attendono le nostre Nazionali maschili e femminili nei prossimi mesi. L’impegno mostrato dalla FIGC per individuare e attuare tutte le soluzioni funzionali alla ripresa delle attività calcistiche, contribuire fattivamente ad un ritorno alla normalità dopo un periodo di grande difficoltà sociale per l’Italia, ha rafforzato ulteriormente il nostro entusiasmo e le nostre speranze per il futuro, sentimenti che vogliamo condividere con gli amici di Fonzies e con tutti i tifosi”.