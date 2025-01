Inter a Lecce per restare in scia al Napoli: Inzaghi punta all'ottava vittoria di fila in trasferta

Rispetto alla gara di Praga di mercoledì scorso, così, ci saranno quattro novità nella formazione titolare. Davanti a Sommer, Darmian completerà il terzetto difensivo insieme a De Vrij e Bastoni, sostituendo così Pavard. Il centrocampo sarà invece il ruolo che vedrà maggiori cambi. A partire da Frattesi, che nonostante le voci di mercato partirà dal 1' per la prima volta dal 19 dicembre considerando tutte le competizioni ma addirittura dal 30 ottobre guardando solo il campionato. L'ex Sassuolo sarà schierato insieme a Zielinski (nuovamente da regista per far rifiatare Asllani) e Mkhitaryan, con Barella che quindi partirà dalla panchina. Sulle fasce, invece, sarà confermato Dumfries (a rischio squalifica per il derby di settimana prossima, visto che è diffidato e con un giallo salterebbe la gara contro il Milan) mentre sulla sinistra Dimarco lascerà il posto a Carlos Augusto. In attacco, infine, Inzaghi andrà sul sicuro: ci sarà infatti la conferma per la coppia titolare formata da Lautaro Martinez e Thuram, già schierati dal 1' contro lo Sparta Praga e che vanno verso gli straordinari anche nella prossima settimana. Contro l'Empoli Lautaro e Thuram hanno trovato il gol nella stessa partita dopo 254 giorni, seppur non quando erano in campo insieme: l'ultima volta in tal senso resta sempre Frosinone-Inter (0-5 a scudetto già conquistato) dello scorso 10 maggio in campionato. Inzaghi ha bisogno dei loro gol per continuare la rincorsa al Napoli.