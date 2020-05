Infinity, dal 15 maggio in esclusiva la versione restaurata de L’Allenatore nel Pallone  

DAL 15 MAGGIO

Infinity presenta la versione restaurata dell’amato film cult con protagonista Lino Banfi L’Allenatore nel Pallone, che sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma a partire da venerdì 15 maggio. Infinity, la cui mission è da sempre quella di valorizzare il grande cinema italiano e internazionale rendendolo accessibile a un pubblico sempre più ampio, ha rinnovato il proprio impegno restaurando un film cult come L'Allenatore nel Pallone, che andrà ad aggiungersi a Borotalco e Mediterraneo, già disponibili sulla piattaforma nella versione restaurata da Infinity.

IL TRAILER



“Siamo molto orgogliosi di poter dare la possibilità al grande pubblico di godere ancora una volta, o per la prima volta, di uno straordinario cult italiano come L’Allenatore nel Pallone, in versione restaurata”, ha dichiarato Pablo Falanga, Direttore Commerciale di Infinity. “Un film ancora oggi molto attuale e amato da tutte le generazioni, che ha saputo unire la passione del cinema a quella del calcio, regalando agli spettatori scene e tormentoni indimenticabili”.

In occasione del restauro, Lino Banfi si è collegato in diretta sui canali social di Alice nella Città, che la scorsa domenica 10 maggio ha promosso lo speciale flash mob #Cinemadacasa dedicato al cinema e allo sport, per presentare al pubblico il trailer restaurato de L’Allenatore nel Pallone, felice che il film, a cui è molto affezionato, sia ancora così amato anche dai più giovani.

Ne L’Allenatore nel Pallone, Lino Banfi interpreta uno dei suoi personaggi più celebri: Oronzo Canà, ispirato all’allenatore di calcio Oronzo Pugliese, è un allenatore disoccupato che viene ingaggiato per allenare la Longobarda, squadra di calcio neopromossa in Serie A. Diretto da Sergio Martino, il film vede anche la presenza di numerose comparse di alcuni protagonisti del campionato di calcio italiano degli anni Ottanta: giocatori, allenatori, commentatori e giornalisti sportivi come Carlo Ancelotti, Roberto Pruzzo, Nils Liedholm, Giancarlo De Sisti, Francesco Graziani e altri ancora.