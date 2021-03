In pista o con un fucile in mano, l'immersione sarà totale con le RIG 700HS

VIDEOGIOCHI

Abbiamo provato le cuffie top distribuite da Nacon: wireless, leggere e potenti per un sound reale

di

ALBERTO GASPARRI

Dai tempi delle prime pioneristiche console a oggi, tante cose sono cambiate nel mondo dei videogiochi. Tra queste, l'avere un buon paio di cuffie è diventato fondamentale per un'esperienza completa di gioco. Per chi non si accontenta e vuole qualcosa di più, Nacon ha messo sul mercato alcuni prodotti di eccellenza, come le RIG 700HS, che abbiamo avuto modo di testare. Dotate di licenza ufficiale per Playstation 4, ma compatibili anche con PS5 e qualsiasi altro dispositivo dotato di presa USB, queste cuffie marchiate Plantronics sono un prodotto di eccellenza, resistente, potente, confortevole e wireless. Tra le loro caratteristiche spiccano i meno di 300 grammi di peso, che le rendono tra le più leggere sul mercato, la manopola di bilanciamento gioco/chat, il microfono regolabile e removibile tramite una presa jack, la cancellazione del rumore, la connessione senza filo sino a una decina di metri grazie a una base wireless, le 12 ore di autonomia e un driver da 40 mm con Bass-Tube.

Dal punto di vista estetico e costruttivo, sono composte da un esoscheletro in plastica, con cuscinetti in tessuto traspirante e imbottiture varie di ottima qualità, che limitano il riscaldamento dei padiglioni auricolari. Il che, unito alla leggerezza, permette di essere indossate a lungo senza grosse controindicazioni. Possono essere poi personalizzate in fase di indosso, anche se il meccanismo per il fitting non è dei più rapidi e intuitivi.

Sul lato sinistro ci sono poi tutti i pulsanti di controllo: il tasto per attivare/disattivare il microfono, la rotella per la regolazione del volume e quella per la regolazione tra gioco e chat (è possibile decidere se ascoltare solo il sonoro o anche parlare con i vostri compagni di sfida) e l'accensione/spegnimento.

Una volta indossate e accese, si viene subito catturati da una profondità e potenza di bassi ben sopra la media, mentre per quanto riguarda le alte frequenze, il livello di dettaglio è elevato, per un suono rotondo e sempre armonico. Merito anche della cancellazione dei rumori di fondo, che puliscono per bene tutto quanto è esterno all'ambiente di gioco. Un audio di ottima qualità, insomma, che giustifica il prezzo di acquisto sopra i cento euro.

Come detto, stiamo parlando di cuffie wireless, che si collegano velocemente a ogni dispositivo dotato di USB. Buona anche la durata della batteria, che permette di non preoccuparsi troppo della ricarica grazie a una autonomia che può arrivare anche alle 15 ore effettive. Da segnalare, poi, la mancanza assoluta di lag tra audio e immagini: che vi troviate a combattere in una sessione di sparatutto o all'interno di un abitacolo di Formula 1, la sensazione sarà quella di vivere un'esperienza reale, immersi in un mondo tutto vostro.