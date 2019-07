Il nuovo Sportmediaset.it sta arrivando: ecco tutte le novità

15/07/2019

RINNOVAMENTO GRAFICO

Cambiare grafica significa rendere i contenuti più belli ma soprattutto più fruibili, più ordinati, più adattabili ad ogni device perché la vostra passione possa seguirvi ovunque e in tempo reale.



ASCOLTARE LE TENDENZE

C’erano una volta i pc e i tablet, oggi praticamente solo gli smartphone e il web si riorganizza di conseguenza: il nuovo Sportmediaset è stato pensato e realizzato per dare il meglio sui telefonini, una svolta dal punto di vista dell’organizzazione grafica e della velocità di caricamento. Le novità tecniche “sotto al cofano” sono altrettanto importanti, non si vedono ma si sentono.



VIDEO

Il patrimonio multimediale, da sempre fiore all’occhiello di Mediaset, sarà ancora più presente su Sportmediaset.it: highlights, servizi, interviste, clip virali e tante dirette streaming. Lo sport va oltre le parole e sono le immagini a spiegarlo nel modo migliore.



LE CERTEZZE DI SEMPRE

Non potremmo essere Sportmediaset.it senza le nostre esclusive, l’informazione sportiva a 360° dal calcio ai motori fino agli altri sport, le seguitissime sezioni di mercato e calcio ora per ora, un live completo e le nostre rubriche.



NUOVE FUNZIONALITÀ

Abbiamo studiato un prodotto che possa adattarsi a tutte le vostre esigenze. Ecco quindi un'app rinnovata, nuove funzioni, sezioni ancora più ricche, una migliore interazione tra voi e noi. E tante altre novità arriveranno in futuro...