Gli streaming del 10 dicembre su Sportmediaset.it

La grande serata di Champions League culminerà con la diretta streaming di Inter-Barcellona ma il palinsesto di Sportmediaset.it è ricco anche prima: le conferenze della vigilia per Sarri e Gasperini oltre alle rifiniture di Juventus e Atalanta. Senza dimenticare i classici appuntamenti del Tg e Ask Sabatini, c'è spazio pure per i gol dei campioni del futuro della Youth League.