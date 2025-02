Giornata dei Giusti 2025, l'11 marzo le celebrazioni a Milano

Alla cerimonia per i nuovi Giusti al Giardino dei Giusti di Milano interverranno:

Rappresentante del Comune di Milano

Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo

Giorgio Mortara, in rappresentanza di UCEI

Jozef Wancer, banchiere ed economista polacco, membro della Fondazione Giardino dei Giusti di Varsavia, in rappresentanza di Bronislaw Czech

Khalida Popal, calciatrice e attivista afghana, Giusta al Giardino di Milano

Marco Marchei, ex maratoneta e mezzofondista italiano, in rappresentanza di Emil Zatopek

Maria Stella Calà Maglio, moglie di Antonio Maglio

Gianluca Falanga, storico, in rappresentanza di Harry Seidel

Claudio Maria Pedrazzini, Vice Presidente Vicario CONI Lombardia, per Dana Zatopkova