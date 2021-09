F1 Monza: Bottas vince la Sprint Race davanti a Verstappen

Valtteri Bottas (Mercedes) ha vinto la Sprint Race del Gp di Monza di Formula 1. Dietro di lui Max Verstappen (Red Bull), che però domani sarà in pole position visto che il finlandese partirà in coda per la sostituzione della power unit. Lewis Hamilton (Mercedes) ha chiuso quinto dopo una brutta partenza. Prestazione incolore per le Ferrari, arrivate seste e settime con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz.