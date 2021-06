Euro 2020, i quattro tipi di tifosi azzurri: bomber, abbonato, Mister e divano lover

EURO 2020

La ricerca: identificate le tipologie del tifo made in Italy durante questi Europei

“Il Bomber”, l’“Abbonato”, il “Mister” e il “Divano lover”: sono i quattro profili che descrivono il rapporto degli italiani con il tifo, ognuno con le sue specificità ma tutti con un punto in comune: il sostegno per la Nazionale a Euro 2020. La ricerca commissionata da Heineken e realizzata in partnership con Human Highway ha l’ambizione di definire come gli italiani vivono il tifo e come il rapporto con le competizioni è cambiato con le nuove regole di distanziamento sociale. Del campione di intervistati di oltre 1000 persone, non stupisce che il 79% si considera un tifoso degli Europei che non si perderà le partite della propria squadra; ma tra di loro quello che cambia è il modo di vivere il tifo. Il Bomber e l’Abbonato, insieme, rappresentano più del 60% degli intervistati, contrapposti al Mister e al Tifoso da Divano, in minoranza con meno del 40%. Getty Images

Il Bomber, partite e birre con gli amici

Sono il 31% degli intervistati e vivono Euro 2020 come massimo momento di socialità, sana rivalità sportiva, tifo corretto e appassionato, oltre che come opportunità per scoprire gli altri Paesi e vivere diverse tradizioni. Il Bomber-tipo apprezza che, quest’anno, il campionato sia itinerante e attende con trepidazione di vivere pienamente l’estate e gli amici, brindando ad ogni vittoria (o sconfitta… altrui!). Appassionati di Europei, i bomber sono entusiasti collezionisti di gadget legati ai campionati e non rinunciano mai alle “limited edition”.

L’Abbonato, dal vivo o niente

Mostra un tiepido entusiasmo verso Euro 2020 e ha poco interesse per svago e divertimento. L’Abbonato, che rappresenta il 31% degli intervistati, una volta era appassionato di calcio, ora molto meno. Gli resta la voglia degli “sfottò” legati alla sfera calcistica, ma per lui è finita un’epoca: o va a vedere le partite dal vivo o non prova entusiasmo.

Il Mister, passione e competizione

È il vero tifoso: ama il calcio e aspettava Euro 2020 con trepidazione. Seguirà tutte le partite, vive per il calcio, ama la competizione e conosce ognuna delle squadre in campo. Questa tipologia di tifoso, che rappresenta il 21% del campione, ritiene il calcio condivisione e socialità, sente di far parte di un gruppo di persone con cui condividere una passione forte e vera. Ben 9 ‘Mister’ su 10 desidererebbero partecipare alle competizioni live, ma non si scoraggiano di fronte alle limitazioni trovando i luoghi più svariati pur di non perdere neanche un calcio di inizio.

Il Divano lover, casa e famiglia

È la tipologia di tifoso meno diffusa, rappresenta il 17% del campione e identifica in Euro 2020 un’occasione di piacevole svago dopo il periodo di lockdown. Non è un appassionato di calcio, ma è felice di vivere momenti che gli permettano di evadere dalla routine, anche se non è ancora pronto a voltare pagina. Alle competizioni live preferisce la comodità del suo divano e al concetto di condivisione legato a Euro 2020, associa queste parole: tv, relax, interessante, persone, rispetto, famiglia e social.