Dan Peterson e l'aneddoto su Vittorio Gallinari: "Contro Roma nell'83 sputò sangue davvero"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per SportMediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano racconta un aneddoto su Vittorio Gallinari, papà di Danilo. Finali scudetto 1983, Milano contro Roma: in gara-2 dopo la sconfitta in gara-1 nella Capitale, coach Peterson racconta: "Il mio motto era 'dovete sputare sangue'. La partita era praticamente persa, poi misi Gallinari in marcatura su Wright e lui sì, sputò davvero sangue".