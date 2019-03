Cristiano Ronaldo fa vincere anche Sportmediaset: record in tv e sul web

14/03/2019

Record di ascolti in Tv e contatti da record sul web grazie alla super partita di Cristiano Ronaldo. La vittoria della Juventus sull’Atletico, targata CR7, ha fatto registrare il record di ascolti stagionale per il tg sportivo di Italia 1, Sportmediaset.



Sono stati 1.349.000 gli spettatori (con 2.251.000 contatti) che si sono sintonizzati alle 13 su Italia 1 per vedere gol, interviste e commenti della straordinaria impresa dei bianconeri. Un ascolto che in termini percentuali equivale al 9,18% di share con punte che vanno oltre il 10%. Numeri straordinari ai quali bisogna aggiungere l’ascolto sul target commerciale, 14,21%, e quello sul pubblico giovane (fascia 14-35 anni) con un ottimo 20,92%.



Numeri impressionanti anche per quanto riguarda il nostro sito Sportmediaset.it che, nella giornata di ieri, ha registrato 1.208.901 utenti unici multimediali che hanno consultato ben 23.377.180 pagine. Record di pubblico e che un Ronaldo così stratosferico potrebbe presto far abbattere.



Appuntamento caldo già domani con il sorteggio di Champions alle 12 per scoprire l’avversaria della Juve in diretta su Sportmediaset.it e alle 13 per i primi commenti su Italia 1.