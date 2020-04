Animal Crossing: New Horizons realizza il vostro sogno di libertà

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Siamo sinceri. Chi non ha mai sognato in vita sua di vivere su un'isola deserta o quasi, lontani dallo stress quotidiano e liberi di fare quello che più vi va? Se non siete tra questi, allora fermatevi qui, questo articolo non fa per voi. Altrimenti proseguite, perché scoprirete, soprattutto in questo periodo di "lavori forzati" in casa, come trascorrere ore e giorni lontani dalle preoccupazioni. Come? Grazie ad Animal Crossing: New Horizons, il nuovo titolo di uno dei franchise più amati e conosciuti, che sbarca per la prima volta su Nintendo Switch e prova a realizzare il vostro desiderio di cambiare ritmo.

Giunti su un’isola deserta, i giocatori potranno rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto oppure condividendo le proprie esperienze con gli amici. In questo angolo pacifico si possono intraprendere tante attività diverse e incontrare nuovi e vecchi personaggi, mentre si godono in pace il trascorrere delle stagioni, che seguono in tutto e per tutto quelle della vita reale. Animal Crossing: New Horizons introduce nuove funzionalità come la realizzazione di oggetti, nuovi modi di decorare sia gli interni sia gli esterni, l’esclusivo Nook Phone e tanto altro ancora.

Giunto ormai al suo ventesimo compleanno, in Animal Crossing non c'è un vero e proprio obiettivo, non ci sono missioni da completare, nemici da sconfiggere o livelli da completare. Non c'è un fine se non quello di creare una realtà tutta vostra sfruttando la fantasia di cui siete dotati. All'inizio vi ritroverete su un'isola insieme a un paio di coinquilini, la vostra tenda e nient'altro se non sassi, alberi, fiumi e una spiaggia dorata. Con la sola concessione del centro servizi Tom Nook. Qui potrete partecipare a corsi di fai da te, acquistare strumenti da lavoro (che ogni tanto si rompono e vanno ricostruiti) e chiedere consigli a Tom Nook, oltre a trovare il Punto Nook dove vendere ciò che non vi serve più e non solo. Una base di appoggio per iniziare a vivere la vostra nuova vita: pescare, coltivare, creare mobili, spedire lettere o farsi nuovi amici tra i tanti che incontrerete sulla vostra strada col passare del tempo. Tutti diversi l'uno dall'altro. Rispetto al passato, poi, potrete anche modificare l'ambiente che vi circonda: dai terreni ai fiumi, alzandoli, bucandoli o abbassandoli. Insomma, tutto è molto più duttile e personalizzabile.

Come dicevamo, potrete dedicarvi al fai da te. Troverete le "istruzioni" per costruire oggetti di ogni tipo, ma per farlo dovrete procurarvi il materiale necessario: legna, pietre o altro. In questo modo, poi, potrete risparmiare le "stelline", che sono la moneta del luogo e che potrete utilizzare per procurarvi in modo più veloce altri oggetti o strumenti. In questo Animal Crossing: New Horizons entrano in scena anche le Miglia. In pratica sono dei premi assegnati ogni volta che raggiungerete un obiettivo fisso o quotidiano. Più ne avrete, più potrete utilizzarne al Punto Nook (dove c'è anche un bancomat per le stelline) per avere regali. Con le Miglia si prende pure un coupon per recarsi su un'isola segreta che vi offrirà frutta, insetti o pesci speciali, ma anche abitanti insoliti da portare a casa propria. Nintendo ha introdotto anche il Nook Phone. Si tratta di uno smartphone con tante applicazioni, che vanno dalla mappa dell'isola all'enciclopedia per scoprire quali pesci o insetti avete raccolto. Col passare del tempo, inoltre, riuscirete a sbloccare altre app utili. Insomma, sarete solo voi i protagonisti e responsabili della vostra vita.

Dal punto di vista dell'interfaccia, fondamentale in questo genere di giochi, abbiamo apprezzato il sistema a ruota che vi permette di selezionare velocemente il vostro strumento. Qualcosina, però, si potrebbe fare ancora per rendere tutto l'impianto ancora più snello e intuitivo. Graficamente nessuna rivoluzione, anche se l'approdo su una console più potente ha reso ogni dettaglio (godetevi le albe o le foglie portate dal vento) praticamente perfetto. Da far innamorare gli occhi. Capitolo multiplayer. Detto che si può condividere la stessa isola sulla stessa console, è prevista la partecipazione di al massimo 8 giocatori in locale e quattro online, anche se in questo ultimo caso dovrete avere l'abbonamento al servizio Nintendo Switch Online.

Tirando le somme, con Animal Crossing: New Horizons ci troviamo di fronte a una sintesi di tutto il meglio che la serie ha mostrato finora e non a un vero e proprio cambio di direzione. Gli sviluppatori hanno voluto rinnovare senza sconvolgere, aumentando però le cose da fare, la libertà di agire e di conseguenza la soddisfazione del giocatore. Allora, siete pronti a partire per la vostra isola deserta?