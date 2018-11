12/11/2018

Il grande successo dei Mondiali 2018 di calcio sulle reti Mediaset è stato riconosciuto allo "Sport Movies & Tv 2018 - 36th Milano International FICTS Fest", finale di 16 festival (nei 5 continenti) del "World FICTS Challenge", Campionato Mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva.



Il prestigioso riconoscimento è stato ritirato dal Presidente Mediaset Dott. Fedele Confalonieri durante la conferenza stampa di presentazione del festival, in programma dal 14 al 19 novembre a Milano.



Mediaset è stata conferita dell'"Excellence Guirlande d'Honneur - Audience Award" quale "Canale Tv che, senza la partecipazione della Nazionale Italiana, ha registrato un ascolto pari a 297 milioni di telespettatori, con 49 milioni in più (+19,7%) rispetto all'edizione precedente con l'Italia in campo"