15 anni senza Maurizio Mosca: un vuoto incolmabile

Maurizio Mosca non era solo un cronista: era un fenomeno mediatico, un precursore del dibattito sportivo moderno. Con il suo celebre "Pendolino" – quel gesto scaramantico con cui agitava una penna per predire risultati improbabili – e le sue "bombe" di mercato sapeva catturare l’attenzione di tutti: dai tifosi più accaniti ai semplici curiosi, passando per colleghi che lo guardavano con un misto di ammirazione e perplessità. Amato da molti, criticato da alcuni, mai banale, trasformava ogni discussione in un evento, con quel suo stile fatto di ironia, eccessi e una genuina, incontenibile adorazione per il pallone.