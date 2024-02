Zenoni sfida Sabbatini in un grande 1500 a Lione

Le due mezzofondiste azzurre in gara con la finalista mondiale Cavalli

© sprintnews Ancora grande attesa per tanti azzurri impegnati in Francia, nel meeting di Lione valido quale tappa Silver del World Indoor Tour, dove i colori italiani saranno particolarmente rappresentati nelle gare di mezzofondo a cominciare dai 1500 femminili che vedranno il debutto stagionale di Gaia Sabbatini, seconda italiana di sempre all’aperto con il crono di 4’01″24 realizzata lo scorso anno, che sarà sfidata da Marta Zenoni, atleta dal talento infinito pur se purtroppo spesso frenata in carriera da problemi fisici, e ricordiamo che proprio un anno fa ha subito un’operazione ai due tendini di Achille, ma naturalmente va sottolineata anche la presenza in gara di Ludovica Cavalli, capace a Budapest 2023 di riportare l’Italia nella finale mondiale dei 1500 a trent’anni dall’ultima volta e tra le iscritte pure Martina Tozzi.

Nella stessa disciplina al maschile è annunciata la presenza del primatista italiano Ossama Meslek, per quella che sarà la terza gara in meno di una settimana dove, in entrambe le precedenti, ha migliortao il record nazionale, prima con 3’36″04 a Metz e poi con 3’35″63 a Torun, ma ci sarà anche Joao Bussotti.

Riflettori anche sugli 800 metri con la prima dell’anno per Elena Bellò e al maschile con il primo 800 stagionale di Francesco Pernici, mentre nei 3000 sempre al femminile è previsto un terzetto azzurro composto da Federica Del Buono, Micol Majori ed Elisa Bortoli, e al maschile Yassin Bouih, Francesco Guerra e Jacopo De Marchi.

Nei 400 torna in pista Lorenzo Benati, due volte 47″09 nelle precedenti due uscite ad Ancona e Ostrava con, tra gli avversari, lo svizzero vice campione europeo di Monaco Ricky Petrucciani.

Ostacoli per Giada Carmassi, fin qui migliore italiana dell’anno con 8″07, Nicla Mosetti ed Elena Carraro mentre, nei 60 H al maschile, ci sarà Hassane Fofana.