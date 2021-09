Zane Weir stella azzurra della prima giornata di Zurigo

SPRINTNEWS

Grande attesa per l'azzurro al cospetto del fenomenale Ryan Crouser

Nello splendido scenario della Sechselautenplatz di Zurigo, una delle piazze più belle e famose di tutta la Svizzera, posta sulle rive del lago omonimo, dove è stata creata un’Arena temporanea con anche una pista di atletica di 560 metri, inizieranno oggi dalle 16,55 le prime 7 finali della Diamond League 2021 a cominciare dalle due competizioni del getto del peso, maschile e femminile, che si svolgeranno in contemporanea su due pedane diverse. Ed è proprio la gara al maschile che interessa in particolar modo i tifosi italiani per la presenza di Zane Weir, atleta nato e vissuto in Sudafrica sino all’inizio dell’anno ma ormai diventato azzurro a tutti gli effetti, onorando la sua nuova maglia nel migliore dei modi con uno splendido quinto posto alle Olimpiadi di Tokyo.

Zane, dopo i Giochi del Giappone dove ha ottenuto anche il proprio personale di 21,42, ha mostrato ancora una eccellente condizione di forma e, dopo una serie di ottime prestazioni in gara, ha anche migliorato ulteriormente il proprio record, domenica scorsa a Padova, arrivando a lanciare l’attrezzo sino a 21,63 metri ed avvicinando sempre di più il personale del suo amico e compagno di allenamento Leonardo Fabbri che, l’anno scorso, fece 21,99 sempre nella citta veneta.