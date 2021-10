Yaremchuk debutta nella maratona a Venezia

In questa stagione autunnale ricca come non mai di maratone in ogni parte del mondo, a causa dei vari rinvii avvenuti nella prima parte dell’anno a causa della pandemia, la 42,195 chilometri che si corre in una delle città più belle del pianeta, Venezia, riveste un significato ancor più importante oltre che affascinante. Sarà la 35esima della Confindustria Venezia Venicemarathon che domani, domenica 24 ottobre, accoglierà la partecipazione di oltre 10.000 atleti tra cui diversi stranieri in rappresentanza di 60 nazioni.