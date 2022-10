World Athletics in campo per la sostenibilità globale dell’ambiente

I temi più interessanti emersi dallo Sport Positive Summit 2022

A un mese dal vertice sul clima delle Nazioni Unite COP27, le figure di spicco del settore che operano nell’intersezione tra sostenibilità e sport si sono riunite negli scorsi giorni sotto l’iconico arco dello stadio di Wembley, a Londra, per il 2022 Sport Positive Summit.

L’evento, organizzato in collaborazione con le Nazioni Unite per il Cambiamento Climatico (UNCC) e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), ha visto centinaia di delegati, tra cui rappresentanti di organi di governo internazionali, club professionistici, grandi eventi, organizzazioni no-profit, media, atleti e fornitori, riunirsi per discutere, dibattere e condividere le migliori pratiche sull’azione per il clima nello sport.

Alla conferenza annuale hanno partecipato 410 decisori e influencer, mentre altri 100 hanno partecipato virtualmente da tutto il mondo. Tra gli argomenti trattati, l’innovazione nella sostenibilità, le strategie net zero, il ruolo degli atleti, il potenziale commerciale della sostenibilità, il coinvolgimento dei tifosi, la biodiversità e la forza collettiva dello sport nell’azione per il clima.