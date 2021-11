World Athletics anticipa il nome dei due atleti dell’anno

SPRINTNEWS

Tra due giorni l'assegnazione ufficiale degli Awards mondiali

Mercoledì 1° dicembre ci sarà la grande serata degli Awards di World Athletics, vale a dire l’assegnazione di vari premi nell’ambito di quel che è stata la stagione agonistica 2021 dell’atletica e, ovviamente, i riconoscimenti più prestigiosi saranno per i due, uomo e donna, che riceveranno il titolo di atleta assoluto dell’anno. Come ben noto, l’elenco iniziale comprendeva 10 nominativi, tra cui a sorpresa nessun azzurro nonostante i trionfi olimpici, e mercoledì scorso sono stati comunicati i 5 definitivi finalisti, per sesso, scaturiti sulla base dei voti del World Athletics Council, che sono valsi per il 50%, e di quelli del World Athletics Family e delle piattaforme social, attribuiti dai tifosi di tutto il mondo, entrambi con valore del 25%.

Subito dopo tale annuncio, World Athletics ha pubblicato ogni giorno 1 scheda descrittiva di un atleta maschio e un’atleta femmina di quelle in lizza per il massimo riconoscimento finale e l’ultima di queste 5, pubblicata ieri, è stata dedicata al campione olimpico nonché primatista del mondo dei 400 ostacoli, Karsten Warholm e alla campionessa olimpica dei 100 e 200 metri Elaine Thomson-Herah. Apparentemente una proclamazione anticipata, di cui avremo la conferma o meno nelle prossime ore, anche perché i due fenomenali atleti hanno goduto dei favori del pronostico da subito per la loro incredibile stagione agonistica 2021 che vogliamo ripercorrere brevemente a seguire.