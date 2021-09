Ultimi lampi di una stagione magica

Ultime gare di uno straordinario 2021 in pista con l’ottava edizione dell’Athletic Elite Meeting, in programma oggi pomeriggio all’Arena Civica di Milano, dove vi sarà un lotto di partecipanti piuttosto interessante a partire dalle competizioni a invito. La manifestazione nasce da un’idea di Alessio Conti, ex atleta ed ora tecnico molto conosciuto e stimato nell’area meneghina, che dopo aver fondato nel 2012 la società sportiva Athletic Elite con l’obiettivo di promuovere l’atletica attraverso progetti, eventi e valorizzazione di atleti, ha creato questo evento che vuole essere la fusione dei concetti appena espressi, nel senso di offrire uno spettacolo agonistico con il contorno di una serie di attività che possano incentivare ulteriormente gli appassionati ad accorrere numerosi per vedere la manifestazione.