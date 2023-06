Tutti gli azzurri per i Campionati Europei a squadre di Chorzow

SPRINTNEWS

Oggi inizia l'importante evento continentale ma l'Italia gareggerà da venerdì a domenica prossima

Sono 46 gli atleti azzurri selezionati, in pari numero tra uomini e donne, per rappresentare l’Italia nei Campionati Europei a squadre di Chorzow in Polonia, che inizieranno di fatto oggi con le prime due divisioni minori che gareggeranno nei tre giorni iniziali dell’evento sino a giovedì sera, per poi vivere il momento principale da venerdì 23 a domenica 25 giugno con la sfida tra le 16 principali nazioni continentali che si contenderanno il più che mai ambito trofeo. Sarà la decima edizione della nuova formula iniziata nel 2009, di quella che gli appassionati di atletica un po’ meno giovani amano chiamare ancora Coppa Europa, come fu denominata dal suo ideatore, l’indimenticato dirigente sportivo italiano Bruno Zauli che purtroppo non potè vedere il materiale svolgimento di quanto da lui pensato in quanto scomparve alla fine del 1963, a soli 60 anni, e proprio a lui fu intitolata la prima versione della manifestazione che ebbe vita dal 1965, per poi chiudersi nel 2008 dopo 29 edizioni.

Saranno diciotto le specialità al femminile così come quelle al maschile, più la staffetta 4×400 mista per un totale di 37 gare complessive, in ognuna delle quali la nazione vincente otterrà 16 punti, la seconda 15, la terza 14 e così via a scalare fino all’ultima classificata, che incasserà soltanto un punto, per cui sarà fondamentale non fallire nemmeno un evento, specialmente nelle prove dei concorsi dove si potrebbe non ottenere nemmeno una misura valida ed allora si prenderebbe il minimo dei punti con la conseguenza, nella formula a 16 squadre, di perdere tantissime posizioni nella classifica fatta dalla somma di ogni disciplina, sia degli atleti che delle atlete. Da segnalare, anche, sempre parlando di concorsi come il meccanismo per il lungo, il triplo e per i lanci preveda tre turni per tutti, altri due per i migliori otto e un ultimo per i migliori quattro, mentre nell’asta e nell’alto si potranno sommare al massimo quattro errori per atleta e che, rispetto alle edizioni precedenti, non sono previsti i 3000 e le 4×400 maschili e femminili, sostituite dalla 4×400 mista