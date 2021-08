Tortu il 5 settembre a Chorzow sui 200 metri

Il campione olimpico sulla distanza dopo oltre due anni

Il campione olimpico della staffetta 4×100 italiana, Filippo Tortu, non intende assolutamente andare in vacanza anche se si è momentaneamente spostato in Sardegna dove, dopo qualche giorno di riposo, ha ripreso gli allenamenti con grande intensità ed è pronto a lanciare nuove sfide per gli importantissimi obiettivi del 2022 che prevedono due fondamentali appuntamenti, i Mondiali a Eugene in Oregon a luglio e gli Europei in agosto a Monaco di Baviera. Filippo tornerà sui blocchi il 5 settembre a Chorzow, nell’ambito del Kamila Skolimowska Memorial 2021, tradizionale meeting che si svolge in terra polacca e fa parte del circuito Continental Tour Gold.