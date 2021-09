Tortu chiude a Nairobi sui 200 metri la sua stagione

Per Filippo l'ultima gara del 2021

Sarà il Kip Keino Classic, ultima tappa Gold del World Athletics Continental Tour, la gara conclusiva del 2021 di Filippo Tortu. Il vincitore della 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gareggerà nei 200 metri piani il prossimo 18 settembre a Nairobi in Kenya, nell’ultimo importante meeting internazionale di questa straordinaria stagione per lui e per i colori azzurri. Non ancora comunicati dall’organizzazione gli iscritti ufficiali di questa gara, che si svolgerà nel pomeriggio di sabato prossimo, tra i quali dovrebbero esserci tra gli altri lo statunitense Fred Kerley, argento olimpico nei 100 e vincitore della Diamond League sempre su tale distanza, il turco Ramil Guliyev, Campione del Mondo 2017 sui 200 metri a Londra, Isaac Makwala del Botswana e l’altro statunitense Mike Rodgers.

Per Filippo dunque, come anticipato da lui stesso, un altro importante impegno su quella che potrebbe essere la sua distanza preferita per l’anno prossimo, con l’obiettivo per sabato di migliorare il crono di 20″40 realizzato a Chorzow il 5 settembre, e ottenere il minimo per i mondiali di Eugene fissato a 20″24. Una piccola curiosità è data dal fatto che, per la prima volta nella sua pur giovane carriera, il velocista azzurro correrà in una gara disputata nel continente africano.