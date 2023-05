Tilga e Brooks superatleti al Multistars di Desenzano

L'approfondimento della due giorni di gare nelle prove multiple

© sprintnews Karel Tilga e Taliyah Brooks hanno iscritto il loro nome nel prestigioso albo d’oro del Multistars sulla pista nuova di zecca dello Stadio Tre Stelle di Desenzano del Garda. Tilga ha migliorato il record del Multistars, con 8482 punti, detenuto dal bielorusso Andrei Krauchanka con 8390 dall’edizione del 2013 disputata allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. L’atleta estone ha vinto tre gare individuali nel salto in alto con 2.07m, nel lancio del disco con 45.46m e nel lancio del giavellotto con 64.05m, e ha migliorato cinque record personali sui 400 metri con 48”71, sui 110 metri ostacoli con 14”85, nel salto con l’asta con 4.75m, nel getto del peso con 16.19m. Aveva infine bisogno di correre i 1500 metri in 4’35”60 per battere il primato del meeting e ha centrato l’obiettivo migliorandosi anche nella prova finale, con un eccellente 4’21”91 in un combattutissimo 1500 metri.

Tilga, che si mise in luce nel 2017 proprio in Italia vincendo la medaglia di bronzo agli Europei Under 20 di Grosseto nella gara dove Nicklas Kaul realizzò il record del mondo juniores, è cresciuto sportivamente negli Stati Uniti dove ha vinto due titoli NCAA indoor e outdoor nel 2021 gareggiando per la University of Georgia dove si è laureato in Economia.

Nelle Finals di due anni fa il venticinquenne multiplista vinse l’eptathlon indoor con 6264 punti davanti allo statunitense Kyle Garland, realizzando il secondo miglior punteggio di sempre nella storia del massimo campionato universitario statunitense. Pochi mesi più tardi l’atleta baltico migliorò di quasi 400 punti il record personale nel decathlon con 8484 punti (secondo migliore nella storia NCAA), allo Spec Towns Invitational di Athens, prima di vincere anche le Finals outdoor di Eugene con 8261 punti.

Prima di Tilga l’Estonia aveva vinto nella storia del Multistars soltanto con Ingeorg Kaseorg, che si impose due volte nel 1995 e nel 2001.

Lo svedese Fredrik Samuelsson si è piazzato al secondo posto con il punteggio di 8070 punti, rimontando due posizioni dopo il quarto posto al termine delle prime cinque prove della prima giornata, grazie a una seconda grande giornata nella quale ha migliorato il primato personale nel salto con l’asta con 4.95m in condizioni di vento molto difficili, e si è piazzato secondo dietro a Tilga nel giavellotto con 60.73m.

Lo scandinavo ha vinto in carriera una medaglia d’argento agli Europei Under 23 a Bydgoszcz nel 2017 e si è piazzato al quarto posto agli Europei Indoor di Glasgow nel 2019 nell’eptathlon. Come in altre occasioni ha ricevuto il forte sostegno del suo fan club che lo segue ovunque.

Lo statunitense Devon Wiliams, fratello dell’eptatleta Kendall Williams, ha completato il podio piazzandosi al terzo posto con 7956 punti dopo una buona prova complessiva nella quale spiccano i secondi posti nel salto in lungo con 7.54m, nei 110 metri ostacoli con 14.11 e nel lancio del disco con 44.95m, il terzo posto sui 100 metri con 10”97 e il primato personale nel getto del peso con 14.52m.

Williams ha vinto in carriera il titolo NCAA indoor nell’eptathlon a College Station nel 2017 e il titolo statunitense nel decathlon nel 2019 a Des Moines con 8295 punti.