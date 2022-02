Thompson Herah, Duplantis e Holloway super star di Birmingham

Un cast eccezionale nel meeting inglese di World Indoor Tour

Birmingham ospita oggi pomeriggio il quinto appuntamento del circuito World Indoor Gold nella Utilita Arena, storico impianto indoor situato vicino ad uno dei canali della bella città delle West Midlands. Il palazzo dello sport, originariamente conosciuto dagli appassionati come la National Indoor Arena, ha ospitato i Mondiali indoor nel 2003 e nel 2018 e gli Europei Indoor nel 2007. Quattro campioni olimpici e cinque medaglie d’oro iridate saranno in gara nel Muller Indoor Grand Prix che torna a Birmingham dopo l’edizione del 2020 disputata a Glasgow e l’anno di pausa a causa del covid.

La cinque volte campionessa olimpica Elaine Thompson Herah, sarà la stella dei 60 metri femminili, dopo un 2021 sensazionale in cui ha ottenuto i primati giamaicani di 100 e 200 metri con dei crono che l’hanno resa la seconda donna più veloce della storia su entrambe le distanze. Ha vinto le finali olimpiche a Tokyo sui 100 metri in 10”61 e sui 200 metri in 21”53 e ha avvicinato di cinque centesimi di secondo il primato del mondo di Florence Grifith Joyner con 10”54 al Prefontaine Classic di Eugene.

E’ diventata la prima velocista della storia a vincere i titoli a cinque cerchi sui 100 e 200 metri in due edizioni consecutive dei Giochi, e ha aggiunto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 con 41”02, secondo miglior tempo della storia. Thompson Herah ama correre sulle piste indoor britanniche e infatti, a parte un paio di partecipazioni ai Mondiali Indoor, ha disputato le sue uniche gare al coperto nel Muller Grand Prix, due volte a Glasgow e due volte a Birmingham. Ha sempre trionfato nelle due edizioni disputate a Birmingham correndo in 6”98 nel 2017 e in 7”13 nel 2019.