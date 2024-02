Tecuceanu fantastico a Madrid con il primato nazionale negli 800 di 1’45″00

SPRINTNEWS

Spettacolare gara di testa del mezzofondista azzurro che cancella D'Urso dopo 31 anni

Sensazionale prestazione questa sera a Madrid, nella prova spagnola Gold del World Indoor Tour, di Catalin Tecuceanu, atleta azzurro di grande talento che eravamo però abituati a vederlo condurre gare molto attendiste, ma invece al cospetto di avversari di enorme prestigio parte come un razzo ponendosi dietro al pace maker, per poi rimanere da solo a 300 metri dal traguardo e continuare a tenere un ritmo notevole che lo porta a vincere per distacco nell’ottimo crono di 1’45″00, non solo di suo personale ma anche e soprattutto di nuovo primato italiano al coperto degli 800 metri che cancella l’1’45″54 di Giuseppe D’Urso del 1993, 31 anni fa. Per il 24enne atleta di origini rumene, che farà parte della squadra azzurra ai prossimi campionati iridati di Glasgow della prossima settimana, anche la miglior prestazione mondiale dell’anno sulla distanza e la vittoria nella disciplina del World Indoor Tour 2024.

Nella stessa prova al femminile grande prestazione anche di Eloisa Coiro che chiude con un eccellente secondo posto e realizza il proprio personale di 2’01″50, pure per lei ottimo viatico in vista dei mondiali, mentre è quinta Elena Bellò in 2’01″93. Anche Lorenzo Simonelli, fantastico talento dell’atletica italiana, di soli 21 anni, strabilia davanti ad avversari che avevano fatto meglio di lui in stagione, e si aggiudica la gara superando ancora una volta il suo record nazionale dei 60 ostacoli, con 7″46.