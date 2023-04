Tebogo grande attrazione nazionale nel meeting di Gaborone

Primo grande appuntamento mondiale della stagione all'aperto

© Getty Images

Sarà Gaborone nel Botswana la sede del primo grande meeting della stagione all’aperto, valido quale prova Gold del Continental Tour, dove nel primo pomeriggio di oggi 29 aprile si assisterà a varie sfide dagli altissimi contenuti tecnici che potrebbero subito regalare interessanti prestazioni specie nelle gare veloci, complice anche l’altitudine di oltre 1000 metri slm.

E proprio i 100 metri saranno più che mai la gara su cui presteranno la massima attenzione i tifosi locali per la presenza del giovane talento botswano Letsile Tebogo, due volte campione del mondo under 20 nella disciplina, che se la vedrà con velocisti di ottima caratura, accreditati come lui di un primato personale al di sotto dei 10 secondi, quali gli statunitensi Marvin Bracy e Kenny Bednarek, il primatista africano Ferdinand Omanyala, il canadese Aaron Brown e il liberiano Emmanuel Matadi.

Tebogo, dopo aver migliorato il record personale sui 100 metri con 9”94 ai mondiali di Eugene 2022, ha corso ancora più velocemente in occasione del trionfo ai mondiali under 20 di Cali con il record del mondo juniores di 9”91.

Bracy, ex wide receiver di Football Americano di Florida State University, ha vinto due medaglie sui 60 metri ai mondiali indoor, argento a Sopot nel 2014 e bronzo a Belgrado migliorando il record personale con 6”44 nel 2022, anno in cui ha portato il record personale sui 100 metri a 9”85, in occasione del secondo posto ai campionati statunitensi di Eugene dello scorso giugno.