Tanti auguri a Andrew Howe

Oggi compie 37 anni uno dei più grandi talenti della storia dell'Atletica Italiana

Andrew Howe, per i pochissimi che non lo sapessero, è un atleta specializzato nel salto in lungo, disciplina di cui detiene il record italiano con 8,47 metri, ma che vanta ottime prestazioni anche nelle corse veloci e, se pur in carriera non è riuscito a raccogliere quanto il suo infinito talento gli avrebbe permesso, va annoverato certamente come uno dei più grandi dell’atletica italiana di tutti i tempi. sprinnews

Andrew, che oggi compie 37 anni, è un atleta ancora in attività e anche l’anno scorso ha provato a qualificarsi per le Olimpiadi di Tokyo a cui teneva tantissimo, iniziando la stagione all’aperto con un promettente 8,03 nel salto in lungo, sia pur ventoso, ma poi non è riuscito a dare continuità alla sua preparazione e, dopo un paio di gare successive in cui ha saltato anche 7,74 con vento regolare, ha dovuto fermarsi per un persistente problema al tendine ed è stato costretto a vedere le Olimpiadi alla televisione.

E proprio in occasione dei giochi a cinque cerchi, lo stesso Howe uscì sulla sua pagina facebook con un post dai contenuti molto amari, in cui diceva innanzitutto di essersi reso conto che forse nella sua carriera da atleta era stato troppo sopravvalutato e che gli atleti forti partecipano alle olimpiadi e vincono anche le medaglie, mentre lui al massimo era riuscito a fare due partecipazioni a cinque cerchi, una a 19 anni e un’altra da non citare nemmeno.

In secondo luogo diceva di sentirsi arrivato a fine carriera con un pugno di mosche in mano, peraltro solo per colpa sua, ma con l’unica grande consolazione che se tutto questo potesse avere portato anche solo una persona a praticare l’atletica, questo per lui sarebbe stato gratificante.

Per concludere annunciava che il 2022 sarebbe stato il suo ultimo anno da agonista assoluto e che lo avrebbe fatto, pur se da atleta mediocre, con il massimo entusiasmo e divertimento per chiudere con un sorriso e salutare lo sport che aveva sempre amato.

Parole certamente dettate da un attimo di amarezza che denotano oltretutto la straordinaria umiltà di questo eccezionale atleta, che nella sua vita agonistica ha avuto tantissima sfortuna, ma è stato fonte di ispirazione per tantissimi campioni, quali anche lo stesso Marcell Jacobs che proprio poche settimane fa ha dichiarato come Howe sia stato sempre il suo maggior riferimento atletico, e aggiungiamo ovviamente come Andrew abbia portato all’atletica tantissimi semplici tifosi, specialmente in un periodo in cui vi era poco interesse per questo sport.