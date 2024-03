Tamberi vola a Tenerife in attesa delle prime gare

Tortu è partito per la Florida mentre Crippa andrà in Marocco e Fabbri in Sudafrica

Anche se la stagione dell’atletica non si ferma praticamente mai e, dopo un’intensa e ricca stagione al coperto, già si gareggia all’aperto in varie parti del mondo, praticamente tutti gli atleti italiani sono impegnati in ritiri nelle varie località prescelte per rifinire la preparazione in vista dei primi appuntamenti agonistici che, per molti di loro, rappresenteranno il debutto assoluto nel 2024 come per il super campione azzurro di tutto nel salto in alto, Gianmarco Tamberi.