Tamberi venerdì a Doha per ricominciare a volare

Il campione olimpico inizia la stagione dei campionati del mondo

Gianmarco Tamberi, il campione olimpico del salto in alto di Tokyo 2021, è pronto al suo debutto stagionale all’aperto proprio a Doha dove, il suo amico Mutaz Barshim che ha vinto l’oro a cinque cerchi insieme a lui, conquistò nel 2019 il titolo mondiale davanti al suo pubblico festante, ma nel Khalifa Stadium mentre il meeting di Diamond League, di venerdì 13, si disputerà presso il Suhaim bin Hamad Stadium. sprintnews

Gimbo, che compirà 30 anni il prossimo 1 giugno, dopo aver realizzato lo scorso 1 agosto il grande sogno della sua vita di vincere le Olimpiadi, 5 anni dopo il terribile infortunio che gli impedì di partecipare da grande favorito ai giochi a cinque cerchi di Rio 2016, non appare assolutamente appagato per quanto realizzato, ed è pronto ad affrontare una nuova esaltante stagione all’aperto, dopo essere riuscito a conquistare nell’unica competizione fatta al coperto la medaglia di bronzo ai mondiali di Belgrado, dove si è presentato in condizione approssimativa di forma, non avendo programmato l’evento.

Adesso, determinato e carico come sempre, è pronto a lanciare la sua sfida per conquistare l’unico titolo che, di fatto, manca alla sua straordinaria carriera, quello mondiale, e lo fa iniziando nel più importante circuito mondiale di meeting, la Diamond League, di cui è anche il campione in carica della sua specialità.

Ricordiamo che il saltatore azzurro, nato a Civitanova Marche ma che vive ad Ancona, dopo il debutto a Doha sarà impegnato, sulla strada per i Mondiali di Eugene, a Birmingham il 21 maggio, a Trieste il 28, a Ostrava il 31 e poi, al Golden Gala Pietro Mennea di Roma il 9 giugno e, infine, agli Assoluti di Rieti tra il 25 e il 26 giugno, prima di concentrare totalmente la sua attenzione alla partenza per l’Oregon dove, il 15 luglio, inizieranno i campionati iridati e bisognerà arrivare per tempo in quanto andranno smaltite le 9 ore di fuso orario.

Alla vigilia della sua partenza per il Qatar, Gianmarco ha rilasciato una serie di dichiarazioni su vari argomenti che vi riportiamo testualmente.