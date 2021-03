Tamberi si qualifica con facilità

SPRINTNEWS

Bastano 2 salti a Gimbo per la finale di domenica 7 marzo

Tutto molto semplice per l’esordio ai campionati europei indoor di Torun in Polonia, da parte di Gianmarco Tamberi, che deve solo fare due prove di salto in alto a 2.16 e 2.21m, per prenotare la finale di domenica mattina alle 11,19, e per far capire che la sua condizione continua ad essere eccellente.

Gimbo, che si presenta completamente biondo platino, supera l’asticella con grande margine, entrambe le volte, al contrario del suo maggior rivale, il bielorusso Maksim Nedasekau, che supera i 2,21 con qualche problema e, alla fine, appare un po’ preoccupato. Non serve passare a quote superiori perché soltanto in otto oltrepassano l’asticella a 2,21, completando il novero dei finalisti che saranno anche il tedesco campione europeo all’aperto Mateusz Przybylko, l’ucraino Nikitin, il lituano Glebauskas, il tedesco Potye, il belga Carmoy e l’ungherese Jankovics. Dopo la gara un Tamberi rilassato, ma anche molto concentrato, ha espresso le sue sensazioni e le sue aspettative.