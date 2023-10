Tamberi lancia i campionati italiani under 16

SPRINTNEWS

Grande attesa per il talento del lungo Daniele Inzoli

Il campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto, Gianmarco Tamberi, l’assoluta icona dell’atletica italiana nel mondo, sarà il grande testimonial della cerimonia inaugurale dei campionati italiani cadetti, quelli riservati ai ragazzi dai 13 a 15 anni, che si svolgeranno a Caorle sabato e domenica per l’ultimo appuntamento nazionale della stagione 2023 in pista. La presenza di Gimbo, nell’evento che si svolgerà oggi alle alle 18 nello stadio Chiggiato della città veneta e aprirà di fatto la 50esima edizione della manifestazione, sarà di enorme stimolo per i circa mille giovanissimi atleti iscritti, i quali potranno ascoltare dalla voce del campione la sua storia agonistica fatta di enorme talento, ma soprattutto di grande coraggio e determinazione per superare tutti gli ostacoli che la vita gli ha posto davanti.

Nelle due giornate di gara saranno 36 i titoli individuali che verranno assegnati con il protagonista più atteso rappresentato dal quindicenne atleta milanese Daniele Inzoli, certamente il più talentuoso e poliedrico tra tutti i partecipanti, il quale ha dimostrato di poter eccellere in varie specialità come la velocità pura e i 300 ostacoli, ma è balzato prepotentemente all’attenzione di tutti con quel fantastico salto in lungo di 7,61 con cui, lo scorso 24 settembre, ha tolto la migliore prestazione italiana under 16 addirittura al primatista nazionale Andrew Howe, che nel lontano 2000 era arrivato a 7,52.