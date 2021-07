Tamberi in ripresa a Szekesfehrvar sale oltre 2.30 nell’alto

Thompson Herah, Bol e Simbine illuminano il caldo pomeriggio ungherese

La tappa del Continental Tour Gold di Szekesfehrvar ha regalato una serie di risultati straordinari in un caldo pomeriggio ungherese.

Il meeting organizzato da Marton Gyulai (figlio del Segretario Generale della IAAF Istvan Gyulai, a cui è intitolata questa manifestazione) si è confermato come uno dei maggiore livello di questo circuito, al pari del Golden Spike di Ostrava. Nove primati del meeting sono stati battuti nel corso della manifestazione.

C’era grande attesa, per quanto riguarda i colori azzurri, per la partecipazione di Gianmarco Tamberi definito proprio ieri, da Antonio La Torre Direttore Tecnico delle squadre nazionali, il leader indiscusso di tutta la futura spedizione azzurra per le Olimpiadi.

Gimbo, primatista italiano del salto in alto con 2.39m, era reduce dal piccolo passo falso di Leverkusen dove non era riuscito a far meglio di 2.24m e ieri è certamente apparso in ripresa, superando 2.30m alla prima prova ma commettendo poi tre errori a 2.33m, per un quarto posto finale che non l’ha totalmente soddisfatto.