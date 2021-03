Tamberi d’argento in una gara pazzesca di salto in alto

Paolo Dal Molin medaglia di bronzo nei 60 ostacoli

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d’argento nel salto in alto dei campionati europei al coperto, di Torun, con la misura di 2,35, che conferma il suo personale dell’anno e l’ottima condizione di forma raggiunta in questa stagione.

In una gara incredibile, l’azzurro viene superato nella lotta per il titolo da un fenomenale Maksim Nedasekau il quale, dopo qualche errore nelle misure di entrata che avevano fatto pensare non fosse nella miglior forma, trova una serie incredibile di salti che lo portano sino a 2,37 metri, per la vittoria ed anche per il suo primato personale assoluto

Gimbo entra in gara già con l’importante misura di 2,23, per poi superare sempre alla prima 2,26 e 2,29, quota che gli garantisce subito, quantomeno, la medaglia d’argento.

Rimane in gara, infatti, solo con il bielorusso Maksim Nedasekau che parte benissimo sulla quota di 2,31 superata alla prima per mettere un po’ di pressione a Gimbo, il quale reagisce e passa anche lui tale misura al primo tentativo, rimanendo di fatto in testa alla gara, non avendo nessun nullo precedente, al contrario dell’avversario.