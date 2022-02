Swoboda vola nella magica serata di Jacobs e Dosso

Nel meeting internazionale di Lodz in Polonia, valido come prova silver del World Athletics Indoor Tour, eccellenti prestazioni nella prova breve dei 60 indoor per il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs che realizza il suo stagionale con 6″49, ma anche di Zaynab Dosso che nella prova femminile polverizza il proprio precedente record di 9 centesimi, chiudendo la finale seconda in 7″19, primato italiano dei 60 donne al pari di Marisa Masullo che lo aveva realizzato nel lontanissimo 1983. Proprio nella gara veloce femminile va rilevata la miglior prestazione tecnica della serata polacca con la velocista di casa, Ewa Swoboda, che vince la gara con l’ottimo crono di 7″00, primato nazionale che aveva già battuto nella batteria corsa agevolmente in 7″04.