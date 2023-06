Super Hughes vola sui 100 metri con un eccellente 9″83

Cancellato il record britannico di Linford Christie

Nel fine settimana in cui l’Italia ha scritto una importante pagina nella sua storia dell’atletica con la prima vittoria nei Campionati Europei a squadre, va evidenziato a livello di competizioni mondiali come il britannico di origini anguillane, Zharnel Hughes, abbia battuto dopo 30 anni lo storico record britannico dei 100 metri, fermando il cronometro in un notevole 9”83 al New York Grand Prix, tappa Gold del Continental Tour, sulla pista dell’Icahn Stadium a Randall Island.

Il 27enne velocista nato a The Walley, che ha tolto quattro centesimi di secondo al record di Christie stabilito in occasione della vittoria ai Mondiali al Gottlieb Daimler Stadion di Stoccarda nel 1993 davanti ad André Cason e Carl Lewis, è così diventato il secondo velocista europeo della storia a soli tre centesimi di secondo dal record continentale stabilito da Marcell Jacobs, con 9”80, in occasione della vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Lo sprinter britannico, che si mise in luce nel 2015 proprio al meeting di New York quando andò vicino a battere l’allora compagno di allenamenti Usain Bolt sui 200 metri, si allena con il coach Glenn Mills che guidò proprio il fenomeno giamaicano ai trionfi olimpici e mondiali oltre che ai record del mondo dei 100 e dei 200 metri.