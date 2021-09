Spettacolo Tamberi a Chorzow: vittoria con 2,30

SPRINTNEWS

Ottimo terzo posto di Tortu con 20"40 nei 200 metri

Quando Gianmarco Tamberi va in pedana nel salto in alto lo spettacolo è sempre assicurato, in qualunque contesto esso sia, perché con la sua travolgente euforia agonistica riesce sempre ad entusiasmare il pubblico a prescindere dal risultato finale che poi realizzi. La gente in tribuna è sempre stata uno degli stimoli maggiori per il campione olimpico e non ha mai nascosto il suo grande dispiacere per aver dovuto saltare, nell’ultimo anno e mezzo, davanti a spalti praticamente vuoti a causa del Covid, ma ieri finalmente è potuto tornare ad esibirsi davanti a circa 25000 spettatori festanti e gli ha ripagati con una eccellente prestazione, vincendo il Memorial Kamila Skolimowska, prova Gold del Continental Tour disputata nello splendido stadio Slaski di Chorzow in Polonia, con la misura di 2,30.

Tamberi, molto più reattivo delle precedenti uscite in cui era apparso abbastanza stanco e un po’ distratto da tutti gli impegni extra agonistici di questo esaltante periodo, fa un percorso netto fino a 2,27 (con passaggi a 2.10, 2,15, 2,20 e 2,24) mentre i suoi concorrenti faticano al punto che il russo Ilya Ivanyuk spreca due tentativi su tutte le misure, e addirittura tre sui 2,27 che supera con l’ultima possibilità a disposizione.