Semenya al meeting di Rovereto sui 3000 metri femminili

La plurimedagliata mezzofondista sudafricana principale star internazionale dell'evento

Questa sera al Palio della Quercia di Rovereto, il classico evento di atletica che festeggerà la sua 58esima edizione, l’attesa principale sarà per il campione europeo dei 10000 metri, Yeman Crippa, che correrà nell’ultima gara in programma dei 5000 metri, specialità dove ha ottenuto un altro podio, il bronzo, alla recente manifestazione continentale svolta a Monaco di Baviera.

Nel meeting più antico d’Italia, valido da qualche anno come prova Silver del World Athletics Continental Tour, il nome di maggior prestigio internazionale presente sarà certamente la mezzofondista sudafricana Caster Semenya, che vanta nel suo eccellente palmares sugli 800 metri, due titoli olimpici nel 2012 a Londra e nel 2016 a Rio, tre titoli mondiali nel 2009 a Berlino, nel 2011 a Taegu e nel 2017 sempre nella capitale inglese dove, nell’occasione, ha anche conquistato la medaglia di bronzo sui 1500 metri.

La storia di Caster però è quella di un’atleta particolare nel senso che, sin dall’inizio della sua carriera, è subito apparsa visivamente diversa dalle altre donne e, per tale motivo, furono fatti su di lei esami accuratissimi che, in sostanza, portarono alla conclusione che la donna avesse dei livelli di testosterone naturali totalmente fuori dalla media di qualsiasi soggetto di sesso femminile, in pratica che era afflitta da iperandrogenismo femminile.