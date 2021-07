Sasha Zhoya corre i 110 ostacoli in 12”98 con vento a favore

Grande prestazione del francese. Oggi la terza giornata degli Europei Juniores

Il fenomeno francese Sasha Zhoya ha vinto la semifinale dei 110 ostacoli, dei Campionati Europei Under 20, in un eccellente 12”98 un centesimo di secondo meglio rispetto al primato del mondo under 20 con ostacoli da 99 cm detenuto dal connazionale Wilhelm Belocian e dal giamaicano Damion Thomas, ma il tempo non può venire omologato a causa del vento a favore oltre la norma di +2.4 m/s.

L’altro favorito per le medaglie Matthew Sophia ha il secondo miglior tempo tra gli ammessi alla finale con 13”44. Il lombardo Samuele Maffezzoni ha sfiorato per un solo centesimo di secondo l’ingresso in finale con 13”84.

Il ligure Riccardo Berrino si è piazzato al sesto posto nella sua batteria in 13”95 dopo il personale di 13”94 realizzato in batteria.

Sasha Zhoya: “Per noi ostacolisti il vento a favore non è un grande vantaggio. Dobbiamo accettarlo e sperare in condizioni migliori per la finale di domani. Arrivo sempre molto vicino agli ostacoli e posso correre più velocemente senza vento o persino con vento contrario. Per me l’ideale sarebbe un vento a favore di +0.3 m/s o -0.3 m/s”.