Road to Tokyo: Sonia Malavisi

Una straordinaria acrobata dell'Atletica

Sonia Malavisi è una specialista del salto con l’asta, la disciplina più spettacolare dell’Atletica Leggera, che vanta tantissimi tifosi in tutto il mondo anche per il fatto di aver avuto un’esperienza di allenamento, per circa un anno, a Cuba dove si era trasferita con aste e bagagli.

Le prossimi Olimpiadi giapponesi di agosto, a cui l’azzurra punta con decisione, non sarebbero le sue prime in quanto ha già vissuto tale esperienza, a Rio de Janeiro nel 2016, che non è stata certo l’unica ai massimi livelli internazionali, avendo partecipato anche agli europei all’aperto di Zurigo, nel 2014, di Amsterdam nel 2016, e a quelli al coperto di Glasgow nel 2019.

L’atleta, che ha compiuto 26 anni lo scorso 31 ottobre, ha vissuto un 2020 di grandi difficoltà tecniche in quanto, a causa dell’esplosione della grave pandemia mondiale, ha dovuto rivoluzionare nuovamente i suoi propositi tecnici che l’avevano portata, con grandi sacrifici personali, a trasferirsi a vivere a Cuba, ed è stata costretta quindi a tornare ad allenarsi in Italia.