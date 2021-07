Road to Tokyo: Rebecca Borga

La 400metrista in ripresa dopo l'infortunio

Il penultimo appuntamento del nostro percorso che ci ha fatto conoscere un po’ meglio, dall’ottobre scorso, molti degli atleti/e azzurri/e che hanno realizzato il grande obiettivo di partecipare alle Olimpiadi del Giappone, ci porta da una giovane e promettente quattrocentometrista azzurra che, a dire il vero, ha rischiato di non riuscire a coronare il suo sogno olimpico per un infortunio che l’aveva colpita negli ultimi mesi. Rebecca Borga ha scoperto l’atletica per caso durante un allenamento di calcio di suo fratello e si è innamorata di questo sport, decidendo di specializzarsi nel cosiddetto “giro della morte” con cui a, detta sua, ha un rapporto di amore-odio.

I 400 metri le hanno dato molte soddisfazioni e, solo qualche mese fa, ha contribuito a siglare il nuovo record italiano nella 4×400 indoor ai Campionati Europei Indoor di Torun, dove peraltro lei ha ottenuto, nella gara individuale, una eccellente qualificazione per le semifinali. Per Rebecca la stagione 2021 era iniziata proprio nel migliore dei modi, con il titolo assoluto indoor e il nuovo PB di 52″69, poi un infortunio l’ha tenuta ferma per due mesi ma la velocista delle Fiamme Gialle non si è data per vinta e, in poco tempo, ha recuperato la forma strappando il pass per Tokyo nella staffetta 4×400 o nella mista. L’abbiamo intervistata proprio alla vigilia delle sua partenza per il Giappone.