Road to Tokyo: Mariavittoria Becchetti

, atleta romana di 26 anni, è una specialista della marcia ed è stata la prima donna ad indossare la maglia azzurra sulla, arrivando decima ai Campionati Europei di Berlino 2018, esperienza poi ripetuta nel corso dei Mondiali di Doha 2019 dove purtroppo, a causa della tremenda calura mista ad umidità nella notte delle gara, fu costretta al ritiro.Poiché tale competizione femminile così lunga ha avuto vita breve, nell’ambito delle massime manifestazioni internazionali, e non farà parte del programma olimpico, Mariavittoria si è concentrata dal 2020 in avanti a preparare la competizione dei 20 chilometri, ed ha ottenuto il minimo olimpico correndo nel tempo di 1’30″05 che le permetterà di volare verso il Giappone per la sua prima esperienza a cinque cerchi.Laè una delle poche atlete di interesse nazionale a non potersi definire professionista dell’atletica, nel senso che non è arruolata nel Gruppo Sportivo di alcun Corpo Militare e, di conseguenza, deve necessariamente svolgere un’attività lavorativa oltre i normali quotidiani allenamenti.