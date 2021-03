Road to Tokyo: Federica Del Buono

Un talento straordinario più forte di ogni sfortuna

Federica Del Buono è una mezzofondista di enorme talento, messasi in evidenza da giovanissima ed esplosa agli Euroindoor di Praga 2015 quando, appena ventenne, seppe ottenere una fantastica medaglia di bronzo nei 1500 metri, gara in cui la vincitrice portava il nome di Sifan Hassan, bicampionessa del mondo a Doha nel 2019, proprio su tale distanza all’aperto ed anche nei 10.000 metri.

Era l’8 di marzo ma, purtroppo, quel bellissimo giorno coincidente con la festa della donna, non fu l’inizio della sfolgorante carriera agonistica che tutti si sarebbero aspettati per Federica ed anzi, per lei, cominciarono una serie di problematiche fisiche che ne condizionarono pesantemente il suo percorso sportivo.