Road to Tokyo: Eyob Faniel

Il pluriprimatista italiano verso il Giappone con grandi ambizioni

L’Italia è certamente un Paese di gente che corre, per cui le imprese del più forte specialista di sempre nelle corse su strada non possono che entusiasmare tantissimi appassionati.

Eyob Faniel è un atleta nato il 26 novembre 1992 nella capitale dell’Eritrea, Asmara, e si è trasferito in Italia dal 2004, per raggiungere definitivamente il padre che già ci viveva dal 1998, per poi ottenere successivamente la cittadinanza.

La prima grande esplosione agonistica la ebbe il 22 ottobre 2017 quando ottenne un prestigioso successo nell’importante maratona di Venezia, a 22 anni dall’ultima vittoria azzurra di Danilo Goffi nel 1995.

Dopo un paio di successivi anni con buoni risultati, alla maratona degli Europei di Berlino 2018 fu quinto e, a quella dei Mondiali di Doha 2019 quindicesimo, ha iniziato un’ascesa eccezionale dal 2020, ottenendo in sequenza i record nazionali della maratona, dei 10 chilometri in strada e, infine, proprio il 28 febbraio scorso della mezza maratona.