Road to Tokyo: Elena Bellò

A Marsiglia nel Continental Tour

C’è grande fermento nel mezzofondo femminile italiano e certamente, una delle atlete che si sta maggiormente mettendo in mostra è la 24enne Elena Bellò, specialista degli 800 metri, che proprio da pochi giorni, grazie alle ultime ottime prestazioni quali i due posti nel Campionato Europeo a squadre di Chorzow e al meeting di Continental Tour di Samorin, sta scalando la classifica del ranking di World Athletics. Attualmente Elena si trova in 43esima posizione delle 48 disponibili per disputare i due giri di pista a Tokyo, con la strada per il Giappone che appare abbastanza in discesa per la ragazza originaria di Villaverla, vicino Thiene, trasferitasi dall’ottobre dell’anno scorso a vivere in Brianza, a Carate, per allenarsi nell’impianto sportivo di Giussano, con anello rifatto da pochissimi mesi, noto per essere il palcoscenico degli allenamenti di Filippo Tortu e Vladimir Aceti.

L’ho incontrata direttamente sulla pista dove si allena tutti i giorni, alla vigilia della sua partenza per Marsiglia dove, proprio questa sera correrà un importante meeting di Continental Tour, dove proverà ad attaccare in maniera importante il suo personale sugli 800 metri di 2’01″32, realizzato a Samorin la settimana scorsa.