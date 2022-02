Per Jacobs a Lodz un altro 60 sulla strada di Belgrado

Nuova interessante prova agonistica di Marcell Jacobs che, dopodomani 11 febbraio, sarà impegnato nella seconda gara del 2022 correndo i 60 metri in Polonia, nell’Atlas Arena di Lodz, nell’ambito dell’Orlen Cup meeting silver del World Athletics indoor tour. Per Marcell, reduce dall’eccellente debutto di venerdì scorso all’ISTAF Berlino, dove ha vinto la finale con l’ottimo crono di 6″51, dopo aver fatto 6″57 in batteria, sarà un’altra occasione per testare la sua condizione che sembra ottimale nell’ottica di preparare al meglio l’appuntamento più importante di questa fase invernale della stagione, i campionati del mondo al coperto che si svolgeranno nella Stark Arena di Belgrado, in Serbia, dal 18 al 20 marzo.