Palo del Colle ospita l’ultima tappa del Walking Stano

Grandissimi campioni per l'evento promozionale del campione olimpico

Domani a Palo del Colle in provincia di Bari, si terrà l’ultimo dei tre appuntamenti ideati e organizzati dal campione olimpico sulla 20 km di marcia, Massimo Stano, nell’ottica di promuovere la sua disciplina di cui, nonostante la grande tradizione italiana, si parla sempre troppo poco da un punto di vista mediatico, e quando succede lo si fa spesso nella direzione sbagliata, ma anche di raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulla fibrosi cistica.

The Walking Stano vivrà il suo culmine in questa conclusiva manifestazione che sarà arricchita dalla presenza di grandissimi campioni del presente, a cominciare dalla campionessa olimpica e bronzo mondiale di questa stagione Antonella Palmisano, ma anche del passato in quanto capaci pure loro di conquistare un oro olimpico come Ivano Brugnetti, Maurizio Damilano, il mitico polacco Robert Korzeniowski, e il campione a cinque cerchi della maratona Gelindo Bordin.

Una straordinario incontro tra eccezionali protagonisti dell’atletica proprio nella città natale del marciatore pugliese, che ricordiamo essere stato anche campione del mondo in Oregon 2022 nella 35 km, per avvicinare quanta più gente possibile alla sua bellissima disciplina dopo i primi due appuntamenti di Treviso e Castelnuovo Berardenga, con la previsione di una vasta partecipazione di persone di ogni età, dai bambini agli adulti, iscritti per camminare e marciare in maniera festosa e non competitiva lungo il percorso di un chilometro da ripetere per cinque volte.