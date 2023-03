Palmisano pronta alla ripartenza con Parigi 2024 nel mirino

La campionessa olimpica dei 20 km di marcia alla vigilia del suo rientro agonistico

Antonella Palmisano, come da noi anticipato nell’occasione del lancio dei campionati italiani di marcia sui 20 km disputati a Frosinone la scorsa domenica, è pronta per tornare alla competizione agonistica che, ironia della sorte, non affronta dal giorno più esaltante della sua carriera, quel 6 agosto 2021 in cui festeggiò nel migliore dei modi il suo trentesimo compleanno conquistando la medaglia d’oro olimpica sui 20 km di Tokyo 2020.

L’occasione sarà il prossimo 30 aprile sui 10 km del Gran Premio Internacional Madrid Marcha La Liga, seconda edizione di una gara di grande risonanza internazionale che vedrà la partecipazione di marciatori e marciatrici di primissimo piano in quello che rappresenta un evento Gold del World Race Walking Tour di World Athletics.

Sarà dunque la prima uscita agonistica di Antonella da campionessa a cinque cerchi, e lei stessa ha insistito con il suo allenatore che avrebbe forse voluto farle fare un rientro in un contesto meno altisonante a livello mondiale, perché grande è il desiderio di respirare l’atmosfera dei grandi eventi mondiali in attesa dei futuri importanti obiettivi da inseguire.