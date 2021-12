Oggi la Maratona di Valencia

L'attacco al record del percorso

Geoffrey Kamworor, Lawrence Cherono e Guteni Shone sono le stelle della quarantunesima edizione della Maratona di Valencia Trinidad Alfonso EDP, gara inserita nel circuito World Athletics Elite Platinum Label. Gli organizzatori hanno allestito, come da tradizione, un grande cast con l’obiettivo di battere la migliore prestazione mondiale dell’anno in gara maschile stabilita da Titus Ekiru con 2h02’57 a Milano, e di ottenere una prestazione al di sotto delle 2h20’ nella gara femminile. La popolare gara della ‘Ciudad del Running’ partirà dalla Città delle Arti e delle Scienze e si concluderà di fronte all’Hemisferic.

Valencia si è meritata la reputazione di città del running grazie ai primati del mondo realizzati nelle ultime stagioni da Joshua Cheptegei sui 10000 metri, da Letesenbet Gidey sui 5000 metri e sulla mezza maratona femminile, e da Kibiwott Kandie sempre sui 21,097 km. I favori del pronostico, alla vigilia, sono per il 29enne keniano Geoffrey Kamworor, che punta a migliorare il record personale di 2h06’12 stabilito nel 2012 al debutto sulla distanza alla Maratona di Berlino. Nella sua carriera l’atleta ha vinto tre titoli mondiali di mezza maratona a Copenaghen nel 2014, a Cardiff nel 2016 e a Valencia nel 2018, due medaglie iridate di cross a Guiyang nel 2015 e a Kampala nel 2017, due edizioni della Maratona di New York nel 2017 in 2h10’53 e nel 2019 in 2h08’13, e la medaglia d’argento sui 10000 metri ai Mondiali di Pechino nel 2015 in 27’01”76.