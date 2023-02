Oggi il meeting di Ostrava con 6 azzurri impegnati

Debutti stagionali per l'astista Bruni e la mezzofondista Bellò

Si svolgerà nella prima serata di oggi a Ostrava nella Repubblica Ceca il Czech Indoor Gala 2023, prova Silver del World Indoor Tour, che vedrà impegnati sei azzurri di cui due al debutto stagionale, la primatista italiana del salto con l’asta Roberta Bruni e la mezzofondista Elena Bellò, mentre si sono già espressi agonisticamente nell’anno lo specialista dei 400 metri Lorenzo Benati, il saltatore in lungo Filippo Randazzo, la triplista Ottavia Cestonaro e l’ostacolista Hassane Fofana.

Bruni, dopo aver realizzato l’anno scorso a giugno il primato italiano dell’asta con la misura di 4,72 superata a Rovereto, ha vissuto un’esperienza sfortunata ai Mondiali in Oregon dove non ha passato il turno di qualificazione, ma ha poi ottenuto un buon settimo posto agli Europei di Monaco di Baviera e punta ora decisa ai prossimi Euroindoor di Istanbul, a inizio di marzo, partendo dalla gara odierna in cui affronterà avversarie di eccellente spessore quale soprattutto la slovena Tina Sutej, bronzo ai Mondiali indoor di Belgrado 2022 e agli Europei in Germania, ma anche la canadese Alysha Newman. Nella progressione prevista si sale di cinque centimetri da 4,52 in poi.